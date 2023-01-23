『プラージュ ハミルトンコート ケープ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 40分に出品され03月29日 21時 40分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年購入しました(^^)

着用予定でしたが、結局一度も着ることなく保管していました。

キレイな状態のまま、大切にしてくださる方にお譲りしたいです！



サイズ 36

グレー

定価 49,500円





plage

ハミルトンコート

ウール ケープ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: プラージュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ プラージュ ハミルトンコート ケープ