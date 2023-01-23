『新品未使用タグ付き tomorrowland シェットランド フーデッドポンチョ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 21時 05分に出品され03月11日 21時 05分に終了予定です。即決価格は20,680円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用 タグ付き

tomorrowland

シェットランド フーデッドポンチョ

63091409505

ダークグリーン系

購入後自宅保管していたものになります。



サイズ FREE

着丈101.5cm

ゆき88cm

重量(g)1360



ウール 100%



インナーを選ばないゆったりしたシルエットが特徴のフーデッドポンチョ。 英式紡績機で紡績された糸を使用することで、膨みのある独特な表情が魅力の1着。 ■素材 本国では博物館に置かれるほど古くて希少な18世紀の英式紡績機で紡績した梳毛シェットランドウール糸を使用。 手紡ぎの方法をベースに作られた英式紡績はゆっくりと時間をかけて糸に撚りをかけるため、繊維へのストレスが最小限に抑えられ、弾力性・柔軟性・伸縮性・光沢など天然素材ならではの風合いを残すことが可能。 糸が不均一な太さに仕上がるため、生地になった際に独特の味わいのある風合いに仕上がります。 ※現在、世界で流通する糸のうち、99%以上が仏式紡績によるもの。 生産効率が高く品質にブレが出ない半面、原料の風合いが残しにくくフラットな表面感に仕上がります。 ■デザイン インナーを選ばないゆったりしたシルエットが特徴のフーデッドポンチョ。 フロントをステンカラーコートのように比翼仕立てにするなど、ミニマルなデザインが特徴。 背中に深いスリットを設けており、動く度に生地のドレープ感を楽しめます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: トゥモローランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用タグ付き

tomorrowland

シェットランド

フーデッドポンチョ