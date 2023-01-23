『タグ付き新品未使用 ノースフェイス アンタークティカ フリース【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 22時 59分に出品され04月30日 22時 59分に終了予定です。即決価格は14,490円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



The North Faceの大人気シリーズ、毎回完売のトランス アンタークティカ (Trans Anterctica) ラインのフリースです。



南極横断隊の為に作られたシリーズだけあってとても軽いのに非常に暖かいフリースです。これからの季節にいかがでしょうか。



参加各国の国旗が胸と背中に付いており非常にカッコいいです。



とても気に入って昨年購入したのですが何かもったいなくて結局着用せずタグもそのままクローゼットに眠っておりました。今回クローゼット断捨離のために出品させて頂きます。



定価は写真のタグの通り36,300円ですが、2万円台(送料込み！)で出させていただきますのでどうぞよろしくお願いします。







<アンタークティカのラインについてはこちら>

1989年、日本を代表する冒険家の舟津圭三氏をはじめとする世界6カ国で編成された国際隊が、環境と平和の重要性を訴える目的で南極大陸横断に挑み、1990年3月に無事全員がゴール。当時、南極横断の隊員が着用していたウエアをベースにデザインしたフリースジャケットです。使用済みペットボトルを原料とした、ロフト感のあるマイクロフリース素材を使用し、高い保温力を持ちながらも軽量に仕上げています。脇下の大型ベンチレーションが蒸気を放出し、素早い衣服内の温度調節が可能。防風シェルと組み合わせることで、冬季の活用幅を広げることができます。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用。右胸と背面には、南極横断隊に参加した各国の国旗、左腕には「TransAntarctica Expedition」のシリコンワッペンを配置しています。



フード···フードなし



肩幅···48cm

身幅···53cm

袖丈···58cm

着丈···65cm



柄・デザイン···プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タグ付き新品未使用

ノースフェイス

アンタークティカ

フリース