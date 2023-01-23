『エンダースキーマ Hender Scheme バッグM白【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 41分に出品され03月26日 19時 41分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ホワイト



素材···本革

特徴···横長



Assemble Rectangle Bag M

数回使用しました。



使用時についたシワがありますが目立ちません。

全体にまだ綺麗な状態ですが

神経質な方はご遠慮ください。



他のバッグを買ったのでお好きな方にお譲り致します。

購入時に付属していた紙袋もお付けします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エンダースキーマ

Hender

Scheme

バッグM白