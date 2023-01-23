『やまゆう様専用！ ノースフェイス ヌプシ ダウンジャケット700フィルXXL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 12時 49分に出品され03月25日 12時 49分に終了予定です。即決価格は16,280円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少‼️1996レトロヌプシダウンジャケット

雪山モデルが入荷しました♫





THE NORTH FACE ノースフェイス

1996 RETRO NUPTSE JACKET

レトロ ヌプシ ジャケット

雪山カラー

700 fill power フィルパワー

USA US モデル





米国規格ではXLですが、日本のXXL相当のサイズ感です。



1996 RETRO NUPTSE JACKET

ノースフェイス レトロヌプシジャケット



正規品、新品、タグ付



カラー：雪山



サイズ：US/XL 日本/XXL



【状態】新品/未使用/メーカータグ付き





XL:身幅68cm、肩幅60cm、着丈73cm



※平置き採寸の為多少の誤差はか生じます。予めご了承ください。







YKK ZIP、刺繍ロゴになってます。



フィルパワー700のダウンで保温性も抜群です。

一般的には、フィルパワー600以上が良質ダウンとされていますが、こちらのヌプシのフィルパワーは暖かさに文句無しの700です。



※すり替え防止の為、購入後の返品は基本的にお受付出来かねます点ご留意ください。



/ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ やまゆう様専用！ ノースフェイス ヌプシ ダウンジャケット700フィルXXL