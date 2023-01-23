『サントリー 響 JAPANESE HARMONY ウイスキー 700ml 箱付【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 08時 03分に出品され03月18日 08時 03分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サントリー 響 ブレンデッドウイスキー 700ml

JAPANESE HARMONY



頂き物ですが当面飲む予定がないので、出品致します。



アルコール度数 43 容量パーセント

商品タイプ 液体

液体容量 700 ミリリットル

ウィスキー

アルコール度数: 43.0%

蒸留所・銘柄...響

総数...1本



※中身すり替え防止の為、返品はお受けできません。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サントリー