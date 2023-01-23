『上質ウールjunhasimoto ベルベットコート ジュンハシモトステンカラー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 13時 46分に出品され04月12日 13時 46分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 上質ウールjunhasimoto ベルベットコート ジュンハシモト トレンチコート ステンカラーコート



⭕️他のメンズ古着はこちらから

↓ ↓

#アイタロmen



ジュンハシモトの艶感のある上質なウール素材のベルテッドコートです。



あまり使用感もなく美品のお品です。



日本製

ボディ:ウール100%

カラー:ブラック

表記サイズ 2

身幅約48センチ

肩幅約42.5センチ

袖丈約57.5センチ

着丈約88.5センチ



⭕️他のメンズ古着はこちらから

↓ ↓

#アイタロmen



素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

目立つキズ汚れなどはございません。

あくまでも中古品となりますので、シワ、使用感など、古着にご理解頂いた上でご検討宜しくお願い致します。



#ジュンハシモト

#junhasimoto

#WRINKLEDENIMSHIRTS

#テーラードジャケット

#デニムカバーオール

#ユーズド加工

#ベルテッド

#ステンカラー

#トレンチコート



素材···ウール



カラー···ブラック



柄・デザイン···無地



フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジュンハシモト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 上質ウールjunhasimoto

ベルベットコート ジュンハシモトステンカラー