『Burberry ダッフルコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 04時 12分に出品され03月04日 04時 12分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|S
|ブランド:
|バーバリー
【タグ付き新品未使用】80/20ダックダウン フードダウンロングコート
¥ 11050
バーバリー ロングコート 黒 カシミヤ カシミア ブラック
¥ 30000
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¥ 7800
ユニクロ UNIQLO レディース ダブルフェイスロングコート
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¥ 8657
LEONARD FASHION PARIS
¥ 22750
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¥ 23760
AMACA アマカ ステンカラーコート ミドル丈 ダークネイビー 新品未使用
¥ 13650
ロンドントラディション ダッフルコートイエロー
¥ 11049
エムプルミエ 新品 36サイズ 定価99000円
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未使用 MONT LILAS カシミヤウールブレンド ロングコート 11号 黒
¥ 8346
mischmasch エコファーポンチョコート
¥ 11699
落札価格15000円
824 入札履歴
終了
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