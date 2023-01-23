『Burberry ダッフルコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 04時 12分に出品され03月04日 04時 12分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···ブラック

着丈···ミドル



バーバリーのダッフルコートになります。

目立った傷汚れはありません。

着用しているので、お安くしています。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Burberry

ダッフルコート