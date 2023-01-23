『✨美品✨ トートバッグ ビジネスバッグ オールレザー シボ革 エイ革 キャメル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 17時 43分に出品され05月03日 17時 43分に終了予定です。即決価格は10,850円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★値引き交渉(希望額の提示をして頂けると助かります)・コメント無し即購入歓迎です。★



数年前にオーダー工房にて作成したトートバッグになります。

ベージュのシボ皮、サイドはエイ皮のアクセントでラインが入ったワイルドスワンズのベルエアーがモチーフになっている逸品です。

定価 ６万円前後



【アイテム】

トートバッグ ビジネスバッグ オールレザー 大容量 A3 A4 PC収容可能

※プロではないので名称等間違っている場合があるかもしれませので、ご了承願います。。

必ず写真にて、ご確認願います。



【付属品】

グローブホルダー

※付属品に書いていない保存袋、箱、ハンガーなどは撮影用小物の為、付属いたしません



【実寸】

※素人寸法になりますので多少かの誤差はご了承ください

サイズ(cm)

高さ約26

幅約44

まち約20

ハンドル高さ約26



【カラー】

キャメル ブラウン

赤 レッド

シルバー



【素材】

シボ革 レザー

エイ革



【コンディション】

外装

大きなダメージなく、まだまだ長くご使用になれます。



内装

大きなダメージなく、まだまだ長くご使用になれます。



★ABランク★



★N：新品・未使用品

★A：ダメージや使用感がほぼない商品

★B：多少の使用感があるが、比較的綺麗な商品

★C：使用感、多少のダメージがある商品

★D：使用感、大きなダメージがある商品

★R : 専用の道具で角スレや傷にリペア、メンテナンスを行っている商品

※必ず写真での確認をお願いいたします。



他にも、お買い得品を多数販売していますので

興味ある方は、こちらから#GIObrand



★購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



★他サイトでも販売しておりますので急に削除させて頂くことが有ります。御了承願います。

心配な方は購入前にコメントください。



素材···本革



カラー···ブラウン



バッグサイズ···A4サイズ収納可

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

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