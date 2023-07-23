『超美品！ DAIKIN 加湿空気清浄機 MCK55ZJ-C【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 02時 12分に出品され03月17日 02時 12分に終了予定です。即決価格は18,360円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 DAIKIN 加湿空気清浄機 MCK55ZJ-C

ダイキン DAIKIN MCK55ZY-C [加湿ストリーマ空気清浄機 加湿：14畳まで（プレハブ）/8.5畳まで（木造） 空気清浄：25畳まで オリジナルモデル カームベージュ]



ダイキンのMCK55Zをベースにしたジョーシンオリジナルモデルです。

写真6.7.8枚目をご覧下さい。



2023/7/23にジョーシン店頭にて注文購入。



寝室で2日間就寝時のみの使用です。

他に使いたい加湿器が出てきて、購入したためこちらを出品させて頂きます。

優しく洗浄後、購入した際の段ボールに戻して保管しています。

ほぼ未使用に近い状態です。





何か質問ございましたらお気軽にお声かけ下さい(*^^*)



タイプ···加湿空気清浄機

除菌機能···除菌機能あり

PM2.5対応···PM2.5対応あり

花粉モード···花粉モードあり 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダイキン