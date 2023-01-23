『【TAION×UNFILO 】2WAY キルティングダウン ベージュ L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 00時 01分に出品され03月23日 00時 01分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【TAION×UNFILO 】2WAY キルティングダウン

Lサイズ

ベージュ



昨年購入し、何度か着用しました。

目立たないと思いますが、少し汚れがあります。

自宅保管のため、神経質な方はご購入をお控えください。



多少圧縮して折りたたみ簡易包装にてお届けいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: アンフィーロ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【TAION×UNFILO

】2WAY

キルティングダウン ベージュ L