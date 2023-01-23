『ナエ アリュールコート キャメル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 19時 42分に出品され03月20日 19時 42分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Instagramで大人気のオンラインブランド naeの定番アリュールコートです。

着用はワンシーズンのみですので、

目立った汚れはありませんが、紐に少し折り癖がついています。ご容赦いただける方のみご検討ください。(結んでしまえばあまり気にならないかと思います。) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ナエ アリュールコート キャメル