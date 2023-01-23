『PENTAX 天体望遠鏡用アイピース XW20【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 09時 42分に出品され04月18日 09時 42分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用頻度が少くなったため出品します。

全体的に状態は良いです。



焦点距離:20mm

見掛け視界:70°

アイレリーフ:20mm

取り付け径:31.7mm

最大径×長さ:61mm×86mm

重さ:355g

日常生活防水対応 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>望遠鏡・光学機器>>>天体望遠鏡 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ペンタックス