『L.L.Bean ナイロンアノラックパーカー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 12時 49分に出品され03月06日 12時 49分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ピンク



【BRAND】L.L.Bean (エルエルビーン)



【SIZE】表記M（メンズM程度）

着丈68cm,身幅59cm,裄丈85cm ＊ラグランスリーブ



【MATERIAL】表記なし



【STATE】シミあり



【MODEL】170cm

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90年代のL.L.Beanのナイロンアノラックパーカー。



ビビットなピンクの色味のナイロン生地を使用。裏地にはフリースが貼られたデザイン。



フード付き、ハーフジップのネックにフロントにはジップポケットとハンドウォーマー付き、裾に絞りのついた丈は短めのワイドフィットのシルエット。



気持ちの良いピンクの色味で一枚でも主役になりますし、インナーの差し色に使うにもオススメなアイテム。



サイズ感はメンズのM程度。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ L.L.Bean

ナイロンアノラックパーカー