『mcm バックパック スワロフスキー スタッズ 白【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 09時 53分に出品され03月05日 09時 53分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 小さいサイズになります。



使用回数10回程度でずっと袋で保管しておりましたが、白のため黄ばみや内側のチャックのところほつれがあります。

中は綺麗です。

写真追加いたしますのでぜひコメントしていただけたらと思います。



MCM(エムシーエム )

リュック

バックパック

スタッズ ビジュー付き

地雷系 量産型 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: エムシーエム

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ mcm

バックパック スワロフスキー スタッズ 白