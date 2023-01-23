『新品 レディース メンズ 本革 ヘビ革 蛇 ダイヤモンドパイソン トートバッグ②【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 10時 50分に出品され04月28日 10時 50分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2点セット

⚠️財布はおまけになります。



ご覧いただきありがとうございます♡



◾️商品名 : 新品未使用 トートバッグ & 長財布

メンズ レディース 男女兼用 本革 蛇革 ヘビ革 ダイヤモンドパイソン L字ファスナー パイソン



◾️カラー : Black Pink



財布

◾️サイズ (約cm)

縦 : 10cm

横：20.5cm

マチ：2.5cm程

■ 仕様

紙幣入れx3

カードポケットーx12



◾️素材 : 蛇革

HAND MADE

NATURAL MATERIALS

ハンドメイドと天然素材の特徴

本商品はすべて手作業により仕上げている為1点ごとにサイズや風合いなどが多少異なります。品質には十分留意しておりますが、天然皮革における個性もございます。ご承知の上、ぜひその違いをお楽しみください。



◾️商品説明 : SALE 早い者勝ち・即購入OK

Boxあり、セール品、返品交換不可

蛇革 ヘビ革 パイソン、上質な本革になります。

メンズ レディースどちらもお使い頂けます。

この商品はワシントン条約"CITES™ の規定に基づき、輸入された養殖原皮を使用しております。

モニター発色の具合により実物とは色合いが異なる場合がございます。



※ご購入の前に必ずこちらの革製品に関する取扱注意事項、及びお手入れ方法をご覧ください。

https://www.thoroughbrace.com/leather-care



◾️定価 : バック 49,000円

財布14,800円



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素材···本革ヘビ

カラー···ブラック

トートバッグ種類···トート

柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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