『ギャップ Gap ダウンジャケット 白 ロゴ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 16時 30分に出品され03月08日 16時 30分に終了予定です。即決価格は7,626円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品のコンディション】

・防風仕様パーカー、暖かくスタイリッシュなデザインです。

・ファスナー開閉、裾にスリット入り。

・GAP 1969の文字はグラデーションになってます。

・目立った傷はありませんが使用感に伴う汚れがございます。

【商品の材質】

表地、裏地：ポリエステル：100%



【商品のサイズ・カラー】

カラー：白 タグ表記サイズ：XLサイズ(キッズ) 肩幅 約50cm 身幅 約55cm 着丈 約85cm



【その他】

・写真の物が全てです。



・カメラや光の関係で写真と色味が若干

異なる場合がございます。ご了承ください。

・神経質な方はご購入をお控え下さい。

・ご質問は、お気軽にどうぞ☆

・返品は受け付けかねます。

・必ずご納得の上でご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ギャップ Gap

ダウンジャケット 白 ロゴ