『ザロフトラボ ダウンジャケット 新品未使用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 11時 08分に出品され03月12日 11時 08分に終了予定です。即決価格は16,400円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ベージュ



素材(詰め物)...ダウン



ザロフトラボ ダウンジャケット



定価 61600円



新品未使用です



自宅保管です

神経質な方や完璧を求められる方は

お控え下さい



返品返金は対応できませんので

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THE LOFT LABO (ザロフトラボ) KIETH / HOODED SHORT DOWN JACKET TL19FJK27 体を包み込むような温もりと驚くほどの軽さ LOFTLABOの「KEITH フーデッドショートダウンジャケット」。厳しい冬に欠かせないダウンジャケットを、女性らしいデザインに落とし込んだアイテムです。裾、袖口にはゴム糸を何段にも寄せて外気の侵入を遮断する仕様で、女性らしいシルエットや立体感が出てくるのも嬉しいポイント。両サイドのポケットは内側がフリース素材に切り替えられ、入れた手を温かく包み込んでくれます。



【THE LOFTLABO / ザ ロフトラボ】

国内では数が限られているダウン工場と協力して作り上げていく「MADE IN JAPAN」にこだわったダウンウェアブランド。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザロフトラボ

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