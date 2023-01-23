『象印 加湿器 ZOJIRUSHI EE-RP50(WA)【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 23時 42分に出品され04月15日 23時 42分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZOJIRUSHI EE-RP50(WA)



color: WHITE

加湿方式(新): スチームファン式

加湿能力クラス別: 400〜499cc



#象印マホービン

#ZOJIRUSHI



カラー···ホワイト

加湿タイプ···スチーム式



冬に購入したばかりで、2回ほどしか使っていません。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ゾウジルシ カラー: グレイ系/ホワイト系