『マルベリー ダッフルコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 08時 31分に出品され05月06日 08時 31分に終了予定です。即決価格は12,222円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 mulberry



ウール混のコートです。

お下がりでいただきましたが、子供小さく汚れそうなため、着る機会を逃して数年もそのままにしておりました。

留め具が差込み錠の珍しいものです。

色はベージュがかったオフホワイトのような色で

合わせやすいと思います。

ただウールであることや、留め具などでコートは重めです。内側はキルトとなっております。(タグのお写真に写っております)



サイズですが、表記が見当たらず下記を参考下さい。



平置きで丈60cm

身幅44cm



素人採寸であること、厚みのあるコートの外から測っていることをご理解の上、参考程度にご確認下さい。



袖口や擦れやすいところが毛羽立ちと毛玉が若干ありますが、全体的には目立たず着用に問題ないかと思います。



嵩張るため送料高めです。

防水用にビニールに包み、ショップ袋か段ボールに入れての簡易包装でお送りします。



その他気になる点はご購入前にコメントお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: マルベリー カラー: ブラウン系/オレンジ系/ベージュ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マルベリー ダッフルコート