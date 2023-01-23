『【新品タグ付き】タトラス TATRAS SARMA ダウン サイズ1 22AW【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 20時 21分に出品され04月16日 20時 21分に終了予定です。即決価格は50,000円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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TATRAS タトラス

SARMA サルマ

レディース SARMA サルマ ダウンコート (LTAT22A4794-D ) 22AW-23AW シンプル カジュアル ロゴ ファー付き ダウンジャケット ミドル丈 アウター 上着 防寒 冬服







タトラスは年々値上がりしており、現在の定価は159,500円となっております♪







2022-23AW 大人気のSARMAダウンコート

今季から少し落ち着いた光沢とソフトな風合いの生地を使用。

リブでウエストをグッと引き締め、裾口にかけて緩やかに広がりを持たせた立体構造の美しいAラインシルエット。

フード周りにはボリュームのあるファーをあしらい、華やかな印象に。

ファー、フードは取り外しが可能、裾口ドローコード付。







【サイズ】単位はcm

155/80A

着丈 76

身幅 43

肩幅 36

袖丈 58



サイズ感等は 私が使用していたものではございませんので素人採寸になりますがこちらをご参考下さい☆









【カラー】 黒 ブラック



素人撮影のためカメラ 機種によって多少のお色味の違い見え方の違いなどもあるかと思いますのでご了承の程よろしくお願い致します。











【素材】

ナイロン 100%

ダウン 90%

フェザー 10%







【付属品】

ギャランティーカード、タグ

⚠︎ハンガーはつきません！

希望の方は＋1000円でお付け致します。







【状態】

新品タグ付きですが個人保管ですのでご理解の程よろしくお願い致します。





⚠素人検品のため見落とし(記載にないダメージ)がある可能性も含めたお値段ですので、ご了承くださいませ。







大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めください。







完全に当店の責任の場合は着払いでの返品対応いたしますのでご安心ください。

お客様都合(サイズ・イメージ違い等)でのキャンセルはお受けできかねますので、ご了承ください。





456B11 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品タグ付き】タトラス TATRAS

SARMA ダウン サイズ1

22AW