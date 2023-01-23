『SHIPS any ウール ブレンド ラペル コート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 05時 46分に出品され03月14日 05時 46分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ネットで購入しましたが、似合わなかったので出品致します。軽くておしゃれです。

薄手ですのでこれこらの季節に最適だと思います！



二度着用。サイズ38。カラーベージュ



中古品、自宅保管をご理解いただける方、発送の際は小さくおりたたんでの発送となりますのでそちらをご理解いただける方のご購入宜しくお願い致しますm(_ _)m



以下サイト説明文です。



◆オンオフ兼用可能！ウール100%を使用したラペルコート◆



〈デザインポイント〉

トレンド感のある大きな襟が印象的なコート。

メンズライクになりがちなデザインですが、襟を大きめにとることで可愛らしい印象になって◎

襟の大きさで小顔効果もでるのが嬉しいポイント。

ややAラインの女性らしいシルエットが特徴的で、重厚感のあるフロントのホックも高見えしてくれます。

少しかしこまったシーンにも対応できる万能な一枚です。



〈生地・素材のポイント〉

柔らかくあたたかみのある素材感を使用しています。



〈コーディネート・その他〉

スタイリング次第でカジュアルにも綺麗めにもご着用いただける万能アイテム。

様々なアイテムに合わせやすく、幅広いシーンで活躍してくれます。



カラー...ベージュ

着丈...ミドル

柄・デザイン...無地

素材...ウール

季節感...春, 秋, 冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シップス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ SHIPS

any



ウール ブレンド ラペル コート