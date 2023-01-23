『ジル・スチュアート ノーカラーロングコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 41分に出品され03月14日 18時 41分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジル・スチュアート



ラベンダー色のコートです。

襟はミンクで取り外し可能です。

ほとんど着用しないで保管してました。

自宅保管になりますので神経質な方はお控え下さいませ。



購入価格 50,000円強



カラー···ラベンダー

＃ジル・スチュアート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ジルスチュアート

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ジル・スチュアート

ノーカラーロングコート