『DANTON ダウンジャケット サイズ34 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 04分に出品され03月29日 21時 04分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

DANTONはフランスのブランドで、シンプルで洗練されたデザインが特徴です。このダウンジャケットは、スタイリッシュでありながら機能性も兼ね備えています。



【サイズとフィット感】

サイズ34は、女性にぴったりのフィット感を提供し、軽やかに着こなせます。キルティングデザインが体温をしっかりと保ちます。



【素材の特性】

ダウン素材は軽量で保温性に優れ、寒い季節に最適です。デイリーユースにも、アウトドアにも対応できる万能アイテムです。



- ブランド: DANTON

- サイズ: 34

- 色: 黒

- デザイン: キルティング

- 素材: ダウン





ご覧いただきありがとうございます。

数年前に購入しました。

サイズが合わずクローゼットにしまっておりました。数回の着用だったと思います。

状態は悪くないと思いますが、あくまでも中古品ですので神経質な方は購入をお控え下さい。











カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DANTON

ダウンジャケット

サイズ34

黒