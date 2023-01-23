『903 新品 ジェイプレス マイクロタフタ フーデッド ショート コート9【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 00時 46分に出品され04月03日 00時 46分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●ブランド：J.PRESS / ジェイプレス（レディース）



●状態： 新品 未使用



●カテゴリー：【洗える・撥水】

マイクロタフタ フーデッド ショート コート



●色：ライトベージュ系



●表示サイズ：9



●実寸サイズ（単位cm）

※多少の誤差はご了承ください：

肩幅 46 身幅 55 着丈 68 袖丈 55



●品番：CMGJCS0390



●定価：36,960円



●CODE：903yy-XX



◆商品説明：

アメリカントラディッショナルをベースに

飽きのこないデザインと質の良さ、

ほど良いトレンド感と上品さをあわせ

持ったブランドです。



2024SS



ラクな着心地ときちんと感を両立、通勤にも

セレモニーにも活躍するスカーフタイブラウス



ゆとりのある五分袖デザインで、気になる二

の腕がしっかりカバー出来ます



◆その他：



・スマホやモニターにより

見え方が多少異なる場合が

ございます。あらかじめ

ご了承いただける方のみ

ご購入ください。



・素材特有の織ムラやスレ、アタリ、 微キズ、

また、微かなヨゴレ等が生じている場合が

ございます。あらかじめご理解いただける方

のみご購入ください。



・こちらのお品物はオンワード樫山が

製造販売したアイテムです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ジェイプレスレディス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 903

新品

ジェイプレス

マイクロタフタ

フーデッド

ショート

コート9