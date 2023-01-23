『903 新品 ジェイプレス マイクロタフタ フーデッド ショート コート9【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 00時 46分に出品され04月03日 00時 46分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|ジェイプレスレディス
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落札価格13000円
539 入札履歴
終了
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