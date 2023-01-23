『超特急 生写真 青春超特急 コンプ 30種セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 15時 19分に出品され04月04日 15時 19分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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・青春超特急 生写真 30枚セット



バラ売り○

1枚300円+送料(梱包代込み)200円+手数料

400円…Love song、走れ超特急

450円…fanfare

600円…超ネバギバDANCE



☟発送☟

スリーブ→両面段ボールシート補強→OPP袋→封筒

(硬質ケースへの変更+料金)



・1枚のスリーブ(届いた時のスリーブ)にまとめて入れさせていただきます。(最大5枚)

1枚ずつをご希望の方はコメントお願い致します。

・手袋は着用しておりますが、指紋、手袋の繊維、スレ、初期傷等ある場合がございます。

・新品同様、完璧品をお求めの方、細かな傷、などが気になる方はご遠慮ください。

・気になることがありましたらお気軽にコメントください☺︎



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小笠原海 船津稜雅 草川拓弥 村田祐基 松尾太陽 志村秀哉 森次政裕

髙松アロハ 柏木悠 青春超特急 生写真 超特急 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 未使用に近い