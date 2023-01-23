『CEVAPRA スキーグローブ 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 15時 36分に出品され03月13日 15時 36分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高い耐久性】

CEVAPRAのグローブは、合成繊維とレザーを使用しており、耐久性が高く、長時間の使用に耐えます。



【優れた保温性】

冬の厳しい環境でも手をしっかりと温める設計で、スキーやスノーボードに最適です。



【便利な機能】

赤色のジッパー付きポケットがあり、小物を収納するのに便利。調整可能なストラップでフィット感を調整できます。



- ブランド: CEVAPRA

- 色: 黒

- 素材: 合成繊維、レザー

- ジッパー: 赤色のジッパー

- ストラップ: 調整可能なストラップ



ご覧いただきありがとうございます。

6- 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用