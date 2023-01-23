『【e2426】90sNBAシカゴブルズ中綿コートフーディジャケットジョーダン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 19時 00分に出品され04月04日 19時 00分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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当店では、「カジュアル×スポーツMIX」をテーマに、元アパレルメーカーMD＆スポーツ事業者が、メンズやレディースを問わずトレンド感あふれる古着を取り揃えております。

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#セカパー #2ndpark #NBA #マイケルジョーダン #MJ #バスケ #ブルズ

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●商品名

90sNBAシカゴブルズ中綿コートフーディジャケットジョーダン



NBAバスケ界だけでなく世界中のスポーツとファッションに影響を与えた生ける伝説、マイケルジョーダンとシカゴブルズ。こちらはスターターの中綿フーディコート。暖かい中綿ジャケットコート、白黒赤のブルズカラー、90年代を思い起こさせるクラシカルなデザインがとにかくかっこいい。ストリートスタイルに最適なインパクト◎のジャケット、シンプルにブラックのパンツやワイドデニムと合わせて着こなしてください。



スターター マイケルジョーダン ジョーダン シカゴ ブルズ NBA ヴィンテージ 90s 90年代 00s Y2K 菅田将暉 あのちゃん 窪塚洋介 あいみょん cboy 56



●ポイント

メンズ2XLサイズで大きめ、ゆったりめです。



●状態

若干の使用感はございますが目立つ汚れやシミ、ダメージはなくこれからも長くお使いいただけます。

※ホワイトが少しアイボリーになってます。オキシクリーニング済で白みが戻りつつあります。



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●サイズ

メンズ2XL



●カラー

ホワイト×ブラック、レッド(アイボリー)



●サイズ

着丈：80

肩幅：67

身幅：79

袖丈：61



●素材

ナイロン100%

裏地ナイロン100%

中綿ポリエステル100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: スターター

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【e2426】90sNBAシカゴブルズ中綿コートフーディジャケットジョーダン