『超限定レザーバッグ 山口幸一氏の数量限定品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 12時 52分に出品され03月11日 12時 52分に終了予定です。即決価格は160,920円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ハーヴェストレーベル
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落札価格160920円
483 入札履歴
終了
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