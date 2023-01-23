『超限定レザーバッグ 山口幸一氏の数量限定品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 12時 52分に出品され03月11日 12時 52分に終了予定です。即決価格は160,920円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2003年購入、使用頻度は10回程



カラー···ベージュ

素材···グローブレザーとカウヘア〜（牛の毛）

バッグサイズ···A4サイズ収納可

ファスナーは真鍮

内装生地はキャンバス



一部、ファスナーの真鍮の色がレザーに付着している

箇所あります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハーヴェストレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 超限定レザーバッグ 山口幸一氏の数量限定品