『Rapha コア カーゴビブショーツ Core Cargo Bib shorts【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 05時 40分に出品され03月23日 05時 40分に終了予定です。即決価格は10,179円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Rapha Core Cargo Bib shorts



コア カーゴビブショーツ

定価 23500円

rapha 公式サイト購入

サイズ M

カラー 黒



太もも部分左右にカーゴポケット

腰部分にもポケットあります。



昨年購入し2回着用しました。

着用回数僅かの美品なのですが乗車中に股の位置を直す時にグローブのマジックテープ部分が引っかかってしまいまた部分に毛玉スレが出来てます。生地が薄くなってる等は全くなく使用に問題はありませんがご了承の上購入お願いします。

画像最後に載せてあります。



種類···ビブショーツ 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>ウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラファ

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

ウェア タグ Rapha

コア カーゴビブショーツ Core

Cargo

Bib

shorts