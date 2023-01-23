『エンダースキーマ ショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 22時 16分に出品され03月16日 22時 16分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 エンダースキーマ ショルダーバッグ



カラー···ベージュ



素材···キャンバス/コットン



Square Shoulder Bag Big(NATURAL)



サイズショルダー紐(調節可能)幅高さマチ

ONE SIZE33cm-133cm56cm45cm15cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ エンダースキーマ ショルダーバッグ