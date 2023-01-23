『ナイキ Nike Sportswear Down Fill ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 09時 43分に出品され04月07日 09時 43分に終了予定です。即決価格は24,840円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品

Nike

Sportswear Down Fill

Hooded Jacket



大人気のナイキのダウンジャケットになります！

昨年、ナイキで購入致しまして10回位着用いたしましたが美品と言える商品になります！



暖かいのに軽い。

ナイキ スポーツウェア ダウン フィル ジャケットは、手染め風の現代的なV字型デザインが目を引くアイテム。軽さと断熱性を備え、ファッションをレベルアップさせる一着です。耐久性に優れる素材とダウン入り断熱素材で、寒い日もしっかりカバー。



洗濯機洗い可能



■サイズ表記

2XL



■サイズ実寸（cm）

身幅 72

裄丈 81

着丈 72



素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。





◆状態

綺麗です！

目立った傷、目立った汚れはございません。



※洗濯済みですが、あくまでUSED品の為、使用感、微小な傷、汚れなど着いている場合があります。ご理解頂いた上でのご検討、ご購入をお願い致します。神経質な方はお控え下さい。



商品の状態やサイズ感など気になる点はお気軽にコメントください。



◼️フォロワー様限定で下記のように割引させて頂きます。

是非、フォローよろしくお願いします！

3000円以上は300円引

6000円以上は400円引

9000円以上は600円引

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※購入後ですと値段変更はできませんことをご理解ください。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナイキ

Nike

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Down

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ダウンジャケット