『CINZIA ROCCAロングコート イタリア制 シンツィア ロッカロングコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 05時 37分に出品され03月07日 05時 37分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨ご覧頂きありがとう

ございます

✨ブランドはCINZIA ROCCA

17年前にニューヨークの

サックス5thアベニュー

マンハッタンで購入しました

未使用ですが長くクローゼッ

トにあったためクリーニング

に出しました マンハッタンの

ビル風を思ってのロングコー

トです両サイドに35cmの

スリットが入っています

着ている時はあまり

感じませんが手に持つと重み

があります

イタリア制でデザインは

レトロな感じもしますが

今着てもカッコイイ

イメージです❣️

価格は20万以上だったと

思います

✨カラー ブラック

✨素材 表地ウール100%

裏地キュプラ100%

✨サイズ M

胸囲98cm 丈128cm

ウエスト106cm

ヒップ112cm

袖はラグランなので

衿の付け根から72cm

素人採寸ですので

誤差はご了承ください

✨送料無料

✨即購入OK

✨配送 らくらくメルカリ便にて

匿名配送致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ CINZIA

ROCCAロングコート

イタリア制

シンツィア

ロッカロングコート