『【YOKE】RAYON WOOL PLAID OPEN COLLAR SHIRT【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 10時 00分に出品され03月14日 10時 00分に終了予定です。即決価格は19,379円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 YOKE

RAYON WOOL PLAID OPEN COLLAR SHIRT

サイズ3





ヨーク定番のオープンカラーシャツ



-デザイン-

ヨークが定番でリリースしているオープンカラーシャツ。

程よいゆとりがある上品でリラクシングなシルエットです。

１枚で着ても、ジャケットやコートのインナー使いとしても着回せ、長いシーズンで愛用いただけます。



-素材-

ヨークがオリジナルで製作したレーヨンウールオンブレチェック生地。

タテ糸に60/2ヴィスコースリヨセル、ヨコ糸に40/1ヴィスコースリヨセルと、ウールの混紡糸を使用した大柄のオンブレーチェックです。

どちらの糸もオーストリアの繊維メーカー「レンチング社」の糸で、トレーサビリティのとれたエコ原料です。

レーヨンだけでは出せないウール混の光沢感と落ち感が特徴の上質な雰囲気のある生地になっています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヨーク

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【YOKE】RAYON

WOOL

PLAID

OPEN

COLLAR

SHIRT