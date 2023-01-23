『【YOKE】RAYON WOOL PLAID OPEN COLLAR SHIRT【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 10時 00分に出品され03月14日 10時 00分に終了予定です。即決価格は19,379円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|ヨーク
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落札価格19379円
169 入札履歴
終了
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