『エルメス ツイリー バンダナ 空と海の間 ボルドー ブラック ホワイト 新品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 09時 42分に出品され04月08日 09時 42分に終了予定です。即決価格は12,344円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



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ご覧いただき有難うございます。



HERMES エルメス



ツイリー



空と海の間に（バンダナ柄）

Entre Ciel et mer Bandana



色．．．ボルドー✖️ブラック✖️ホワイト



未使用品です



付属品．．．ジャポンタグ

＊ショップカードは個人情報保護のためお付けしません

＊箱ありをご希望の方は、お申し出ください。

（+500円いただきます）





カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス

ツイリー

バンダナ

空と海の間

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