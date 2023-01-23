『希少 PAOLONI 2way ロング丈 デイタッチャブル チェスターコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 21時 08分に出品され04月28日 21時 08分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■ブランド

PAOLONI

パオローニ



■状態

イタリアのメンズブランド、PAOLONIのスタイリッシュな2wayチェスターコート♪

リブ部分の脱着が可能なので、オンでもオフでもお使いいただけます！

目立った汚れやダメージは無く綺麗な状態です。(画像をご確認ください)

あくまでUSED品とご理解ください。





■サイズ・採寸(約 cm)

サイズ：50 (XL相当)



肩幅：46

身幅：54

着丈：90

袖丈：66



※素人の採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。



■カラー

紺 ネイビー 系



■素材

表地：高級フリースウール

裏地：アセテート、キュプラ



■購入先

大手ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)





✿素人が自宅保管・検品・採寸を行っているため、多少の見落としや誤差にご理解いただける方のみご購入ください。



✿素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合や、お使いの画面の色調でも違って見える場合もございますのでご了承ください。



✿タイトル・商品説明にない撮影小物類は付属しません。



ご不明点があれば購入前にお問い合わせください✿



#ももさくら_メンズアパレル





032-09v18



トップス アウター ロング コート ウール 2way 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

PAOLONI

2way

ロング丈

デイタッチャブル

チェスターコート