『ダウン 新品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 19時 37分に出品され03月20日 19時 37分に終了予定です。即決価格は11,650円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラルフローレンのダウン2点セットです。



どちらも新品未使用です。

24mとガールズのXＬです。

普段s〜mサイズを着ていますが、娘とリンクコーデする際はガールズのxlがちょうどよいです。



素人採寸ですが下記の通りです。

24M

身幅32肩幅26着丈35袖丈29

XL

身幅49肩幅39着丈61袖丈57

です。

多少誤差はあるかもしれません。



よろしくお願いします。



親子コーデ

リンクコーデ

ダウン

親子

ラルフ 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー服(~95cm)>>>アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 90cm