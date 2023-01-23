『エルメス カレ 90 スカーフ ダブルフェイス デッラ カヴァッレリア【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 20時 25分に出品され03月17日 20時 25分に終了予定です。即決価格は28,600円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメス Hermes

カレ 90 《デッラ・カヴァッレリア》

ダブルフェイス



購入時期:2024年夏



お手提げ袋ご希望の場合はプラス1000円で同封します

必ず事前にお知らせください



《デッラ・カヴァッレリア》

カレ ダブルフェイス

シルクツイル

絹 100%

ルロタージュ仕上げ（手作業で施された縁かがり）



あまりにも似ていて、あまりにも違う…真の革新であると同時に技術的快挙でもあるカレ。その両面には一対のプリントが施され、美しさも二倍！



フランス製

デザイナー ヴィルジニー・ジャマン

サイズ：88.5×88.5 cm | このカレは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス

カレ

90

スカーフ

ダブルフェイス

デッラ

カヴァッレリア