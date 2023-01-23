『DXHU04【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 18時 31分に出品され03月27日 18時 31分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 DXHU04



color: BLACK

加湿方式(新): 超音波式

加湿能力クラス別: 400cc未満





カラー···ブラック

適用畳数···6畳～

時間あたりの加湿量···300mL～500mL未満

タンク容量···4L～5L未満

加湿タイプ···超音波式 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用