『ETRE TOKYO エトレトウキョウ ヘアリーニットストール【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 31分に出品され03月27日 16時 31分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ETRE TOKYO エトレトウキョウ

ヘアリーニットストール



ふわふわもこもこな感じが可愛いです。

ブラッシュド加工仕上げしてあるので、

わざと毛羽だった様なモフモフ感を出してあります。

フワフワとした感じが柔らかいニュアンスを出しており、シンプルなニットや、シャツの上にフワッと羽織った時に存在感があり、ストールが主役になる様な存在感があります。

是非、包まれてる様なニュアンスをお楽しみ下さい。



ご理解頂ける方でお願い致します。



そのままショールの様に肩にかけたり、

グルグルっと巻いても、、、

大人可愛いマフラーです。



定価17,600円



両サイドのポケットが印象的なロングストール



【商品説明】引用

太番でストレッチ性の高い素材にブラッシュド加工を施した柔らかな素材感が特徴。

マフラーのように首元に巻いてお使いいただくのはもちろん、幅の広い大判タイプのため様々な巻き方でニュアンスチェンジが楽しめるのも嬉しいポイント。



カラー グレー



素材

アクリル64%

ナイロン14%

毛11%

複合繊維(ポリエステル)9% ポリウレタン2%



フワフワした様な素材です。



サイズ FREE

長さ 約 232.5

幅 約 35

（多少の誤差はお許し下さい）



2回程度使用のお品を別サイトから、譲って頂きましたが、グレーのストールが増えた為、出品させて頂きます。

未使用のまま自宅保管になります。

あくまでも中古である事、合わせてご理解頂ける方でお願い致します。

小さな見落としも気にされる方はお控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ETRE

TOKYO

エトレトウキョウ

ヘアリーニットストール