『バートン［ak］サイクリック パンツ ゴアテックス XS【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 00時 21分に出品され04月14日 00時 21分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|XS(SS)
|ブランド:
|バートン
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落札価格12500円
860 入札履歴
終了
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