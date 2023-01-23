『バートン［ak］サイクリック パンツ ゴアテックス XS【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 00時 21分に出品され04月14日 00時 21分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 20-21 メンズ Burton [ak] GORE-TEX サイクリック パンツ



サイズ：XS

カラー：SPARROW



2シーズンで5回程度着用。

スネのあたりに多少のスレ跡はありますが、全体的に状態は良好だと思います。裾の擦り切れ等もありません。



163cm程度の女性が使用していました。

香水、タバコ、ペットなし。



平置き（約）

ウエスト39 股下82 股上34わたり幅33cm

リクエストいただいたのでサイズ計測したものの、股部分のベンチレーションのせいで測りにくく、股上股下わたりは目安程度でお願いします。



スノーボードウェアとしては美品の類いだとは思いますが、素人検品かつ中古品となりますのでご理解ある方のご購入をお願いいたします。





基本的に迅速な発送を心がけていますが、設定した日数内で発送できない場合もあります。その際、名前のあとに@次回発送日など記載しますので、購入前にご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: バートン