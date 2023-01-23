『Martin Margiela 10 ニットパッチワークコートMサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 11分に出品され03月18日 06時 11分に終了予定です。即決価格は118,680円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 マルタンマルジェラ ニットキャップ風パッチワークコート



表記サイズ M



身幅54cm

裄丈90cm

着丈62cm





下札、スペアボタン、ハンガー付属 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マルタンマルジェラ カラー: ブラック系/ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Martin

Margiela

10

ニットパッチワークコートMサイズ