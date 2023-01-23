『Paul Smith ポール・スミスコレクション革ライダースコートメンズ上着【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 13時 18分に出品され03月04日 13時 18分に終了予定です。即決価格は19,791円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Paul Smith18aw

レザー ライダース ハイブリッドコート

ロングコート

サイズ:M

着丈約108身幅約50 肩幅約42袖丈約63(素人採寸ですのでご参考まで)

素材 :ウール 袖部分羊革

カラー:ブラック



レザーの切り返しがカッコいいモダンなコート



チェスターコート、ロングコート、ダブルブレストコート ブラックコート

2018年梅田大丸にて購入しました

パリコレのランウェイにも登場したお洋服です

ポールスミスらしい可愛い色使いの裏地

3回短時間着用しましたが特に目立つ汚れなどはなく、美品ですので沢山着用頂ければと思います。



追加情報必要でしたら、コメントお願いします。



素人保管の中古品になります。

神経質な方、超美品をお求めの方はご遠慮ください。







素材···ウール



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Paul

Smith ポール・スミスコレクション革ライダースコートメンズ上着