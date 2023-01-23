『現行 大きいサイズ ポロラルフローレン フード付き ダウンコート 2way RG【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 20時 04分に出品され03月12日 20時 04分に終了予定です。即決価格は12,150円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 POLO RALPH LAURENのロングダウンコート

2way 美ライン Aライン フード

ホースロゴ 刺繍



フードと襟がボリューミーで高級感があり小顔効果があります。



ロング丈、ウエストの絞りが調節可能で、スタイルアップが叶います。



人気の大きいサイズ、現行タグ





【ブランド】

POLO RALPH LAUREN ポロ ラルフ ローレン



【サイズ】

表記サイズ RG

(実寸サイズを参考にご確認ください)



肩幅 46cm

身幅 56cm

着丈 83cm

袖丈 67cm

(平置きで採寸。多少の誤差はご了承下さい)



【素材】

ナイロン、牛革、ダウン、フェザー

詳しくは画像でご確認下さい



【カラー】

ダークグレー

画像⑤が実物に一番近いお色です。

(写り具合で違って見えるかもしれません。ご了承ください。)



【状態】

1度着用程度の極美品で、目立った傷や傷みは無く、まだまだ末永くご愛用いただけます。

状態は画像でご確認ください。



◎真贋を取り扱うブランドリユースショップで購入しました。



【梱包・発送】

できるだけコンパクトにした簡易梱包ですが、商品はOPP袋またはチャック付きビニール袋に入れてから、宅配用ビニール袋に入れた２重梱包で、水濡れや傷がつかないよう丁寧に梱包いたします。

最安値のメルカリ便で当日〜2日で発送します。





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購入前にコメントにてお知らせ下さい



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⚠️プロフィール内容のご確認をお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 現行

大きいサイズ

ポロラルフローレン

フード付き

ダウンコート

2way

RG