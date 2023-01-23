『未使用 タグ付き モンクレールTシャツ レディース 白T ビッグロゴ ワッペン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 06時 49分に出品され03月12日 06時 49分に終了予定です。即決価格は12,950円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 国内直営店で購入したモンクレールジャパンの白Tシャツ、未使用タグ付きの品です。全国直営店にてメンテナンスや修理等も可能です。胸元にモンクレールロゴ（ビジューのように浮き上がった素材）、肩に白のビックマーク入りです。

シリアルコードの画像も載せており

ますのでご確認下さい。



✴︎ガーメント・ハンガーはお付け

出来ません。



✴︎保管に伴い紙タグに若干のスレが

ございます（画像4）

未使用ですが購入後自宅で保管した

品物になります。

保管品にご了承頂ける方のご購入を

お待ちしております。



【以下詳細】

✴︎未使用タグ付き

MONCLER モンクレール

レディース 半袖 Tシャツ

ビックロゴ



✴︎国内モンクレール直営店

2021年購入



✴︎サイズ M(レディース)

平置き採寸

肩 約39㎝

袖丈 約17㎝

着丈 約57㎝

身幅 約47.㎝

素人採寸に付き若干の誤差は

お許しください。



購入価格よりかなりお安くさせて

頂きました。モンクレールの白Tシャツ は店舗でもすぐに売り切れますので

気に入って頂ける方がいらっしゃれば

是非☺︎



ルイヴィトン・エルメス・プラダ・

カルティエ・フェイラー・バーバリー

イッセイミヤケ・モンクレール

アニエスベー・ヘレンカミンスキー等出品しております。宜しければご覧下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 未使用

タグ付き

モンクレールTシャツ

レディース

白T

ビッグロゴ

ワッペン