『美品✨ NANGA アーバンリサーチ 別注 オーロラダウン ネイビー 紺色 M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 03時 59分に出品され04月06日 03時 59分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アイテム】

NANGA ナンガ

Urban Research アーバンリサーチ 別注

ダウンジャケット ID 3レイヤー 3layer

メンズ レディース ユニセックス 男女兼用

キャンプ キャンパー アウトドア

アウター オーロラ AURORA



【サイズ 】

ジャケット

サイズ M

肩幅 約45cm

身幅 約52cm

袖丈 約63cm

着丈 約71cm

平置き実寸。 着画はお断りいたします。



【状態】

特に目立つ傷や汚れはありません。

※写真をご確認ください。

※中古の商品になりますので、完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さい。





【カラー】 ネイビー 紺色



【素材】

・表地

ナイロン 100%

・裏地

ナイロン 100%

・別布

綿 コットン 100%

・中綿

ダウン 90%

フェザー 10%



【購入先】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品



【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





即購入OKです！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品✨ NANGA

アーバンリサーチ

別注

オーロラダウン

ネイビー 紺色

M