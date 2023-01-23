『ブロフスキー & サプライ Adjust multi Backpack ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 23時 11分に出品され04月04日 23時 11分に終了予定です。即決価格は10,660円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きまして誠にありがとうございます！





こちらは BROSKI AND SUPPLY の Adjust multi backpack BLACK color となります。



荷物を軽量化した為 このバッグでは大きなと思い出品することにいたしました。



小ぶりな背負い心地に柔らかい黒革、

しっかりとしたビジネス向けの収納エリアと、

可変式に容量が増えるメインコンパートメント、

意外に使いやすいサイドボトルポケットやサブジッパーなどで周囲の片方からも評価が良かったです。





その他、ご質問等ございましたら、

ぜひコメントを頂けると嬉しいです^ ^





CONCEPT

プライベートシーンでもビジネスシーンでも使える、ベストセラーのAdjust multi backpack。



360度どこから見ても美しいシルエットは、ジャケットなどのフォーマルなコーディネートでも、Tシャツなどのラフなコーディネートでも幅広くフィット



メインポケットは拡張可能な設計なので荷物が増える旅行や出張でもお使いいただけます。

POINT



どこから見ても美しいシルエット

独自のアシメントリーなデザインによって大容量かつ360度美しいデザインを成立させています。



スーツやシャツにも合わせやすく上質な本革を使用しているのでビジネスシーンでもおすすめです。



独自開発の防水レザー

なめし剤に独自の防水剤をブレンドし、革本来の質感を保ったまま強力な防水性、撥水性を持たせました。

急な雨でもタフにご使用可



拡張するメインポケット

メインポケットはマチが広がる独自の構造を採用



11ℓから35ℓまで拡張されるので、ジムや荷物が増える出張でも安心してお使いいだけます。





【スタイリッシュなデザイン】

スリムで洗練されたデザインが特徴です。シンプルながらも目を引く外観で、カジュアルからビジネスシーンまで幅広く活躍します。

高級レザーを使用しており、耐久性が高く長持ちします。日常使いに最適で、使うほどに味が出る素材感が魅力な高品質です。

機能的な調整可能なストラップや外側ポケットがあり、使い勝手も抜群です。収納力もあり必要なアイテムをしっかりと持ち運べます。



デザイン: スリムなデザイン

ストラップ: 調整可能なストラップ

ポケット: 外側ポケットあり

ブランドロゴ: ブランドロゴあり

#格上げ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ブロスキーアンドサプライ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ブロフスキー

&

サプライ

Adjust

multi

Backpack

ブラック