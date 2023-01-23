『美品 Christian Dior monsieur ロングコート 80s【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 10時 01分に出品され03月18日 10時 01分に終了予定です。即決価格は18,000円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 80s USA Christian Dior MONSIEUR(クリスチャンディオールムッシュ)ロングコート/ダブル/ブラック



80s vintage

USA製

100%PURE NEW WOOL

裏地:キュプラ

マキシ丈、ピークドラペルと雰囲気ある一着です。

USEDなので多少の使用感はあるものの、状態が良く、特に目立った傷、汚れ等ないため長く着れるものだと思います。



《size》 M〜L

肩幅49 身幅55 着丈122 袖丈65

素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください



《color》

ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 Christian

Dior

monsieur

ロングコート

80s