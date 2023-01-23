『keyball61 【新品】【購入後即使用可】【組立実績多数】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 10時 36分に出品され04月08日 10時 36分に終了予定です。即決価格は30,033円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■同梱物

写真に乗ってる物一式と余りキーキャップとなります。動作に必要なものが全て揃っております。

・Keyball61本体(OLED、LED、ProMicro【Type-C】装着済み）

・ProMicro：USB Type-C

・キースイッチ：TTC Gold Pink V2

(親指部)：Kailh Choc Brown

・キーキャップ：XVX キーキャップ(ホワイト)

(親指部)：Chocfox CFX - Keycaps For Choc Switch - 1U keycap white

・トラックボール：ぺリックス PERIPRO-303 GP 34mm トラックボール (ピンク)

・TRRSケーブル

・USBCケーブル（Akko Coiled Cable）



■商品状態

・組み上げ後、動作確認にのみ使用した新品です。

・組み上げから梱包までニトリル手袋を使っているため、直接手に触れていません。

・可能な限りフラックスクリーナーでフラックスを落としております。



■動作状況

全キー正常に動作することを確認済みです（テストの結果画像を掲載しております）。

※キーマップの変更はREMAPで行うことができます。



【その他】

■注意事項

・ハンドメイド製品のため、完璧な商品をお求めの方は購入を控えていただきますようお願い致します。

・不良がない状態での発送になりますが、輸送時の衝撃などにより不具合が生じる恐れがございます。

商品到着時の不具合について責任は負いかねますので、ご了承の上ご購入いただけますと幸いです。



keyball61

keyball44

keyball39 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用