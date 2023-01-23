『ビッグシルエット WYM フーデッドヒートファイバーダウン ブラック L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 15時 51分に出品され03月14日 15時 51分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 短時間の着用２回の美品です。



キャンプなどで着れるかなと思って購入後、試着のみでしまってありました。



結局キャンプには行けずに着る機会が無さそうなので お譲りします。



大手のアウトドアメーカーでも製作してる、人気のギアダウン。





フードは取り外しして着用可能です。



フードを取り外した後のボタンもしっかり隠せるギミックが付いてて、細かな配慮が感じられる名作だと思います。



身長170から180cmの普通体型、ガッチリ体型の方には、こちらのLサイズをオススメです。



記事もマットで高級感がありますので、ブランドを知らない方が見たら、販売価格は4、5万円くらいに見えると思います。



受け取った時に、この金額でこのクオリティは凄いなと思いました。



カラー ブラック



肩幅···57cm

身幅···73cm

袖丈···62cm

着丈···77cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ウィムバイリドム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ビッグシルエット WYM

フーデッドヒートファイバーダウン ブラック L